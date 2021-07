Paradigma Italia è sempre presente nel settore delle energie rinnovabili proponendo sistemi ecologici di riscaldamento che sfruttano fonti energetiche naturali adatti per specifiche esigenze di strutture turistiche, centri sportivi, strutture sanitarie e ricettive in generale. Soluzioni che utilizzano energia pulita a costo zero, con il sole sempre al primo posto.

Gli impianti solari termici Paradigma sono 100% ecologici ed ecosostenibili, sfruttando l’acqua come liquido termovettore al posto del glicole antigelo. I collettori sono sempre performanti, anche nelle situazioni climatiche più rigide fino a -25°C, con livelli di rendimento unici sul mercato e prestazioni certificate a livello internazionale con il Solar Keymark Certificate.

Impianti affidabili, estremamente performanti e che necessitano di una manutenzione minima, permettono alle strutture di distinguersi grazie ad una soluzione 100% ecologica ed ecosostenibile.

Un sistema solare con pompe di calore e biomassa per Casa della Calla

Per la ristrutturazione della dimora storica Casa della Calla e per la costruzione della nuova villetta sono state scelte le soluzioni Paradigma, prediligendo l’ecosostenibilità abbinata alla tecnologia per garantire rispetto ambientale e massimo comfort per i clienti. La nuova struttura è stata realizzata con accortezze edilizie votate all’efficienza energetica quali il cappotto termico, la ventilazione meccanica controllata e il raffrescamento a pavimento regolato sempre sopra al punto di rugiada.

Anche dal punto di vista degli impianti termici, tutto è stato progettato per integrare tecnologia e sostenibilità.

La centrale termica preesistente è stata rinnovata sostituendo il vecchio generatore a gas e a pellet con un moderno impianto di teleriscaldamento. La nuova centrale termica è stata realizzata all’interno di un fienile ristrutturato ed è a servizio di entrambe le strutture presenti nel podere.

Le soluzioni Paradigma

L’impianto termico si compone di 2 pannelli solari termici sottovuoto Star 15/39 Paradigma, per una superficie netta di oltre 7 metri quadri, ai quali è abbinata una pompa di calore Libra da 15kW Paradigma e una caldaia a pellet, già presente. Completano la centrale termica un accumulo inerziale da 800 litri ed un bollitore sanitario AquaSun, all’interno del quale l’impianto solare termico scarica la maggior parte dell’energia prodotta, con il contributo, più ridotto, dato dalla caldaia a pellet e dalla pompa di calore.

Quest’ultima è abbinata ad un accumulo caldo-freddo, utile a produrre l’energia termica-frigorifera distribuita a radiatori e condizionatori del bed and breakfast e all’impianto a pavimento per il riscaldamento e il raffrescamento della villetta più nuova.

L’impianto realizzato consente di coprire l’intero fabbisogno energetico della struttura ricettiva, composta da 3 camere e 3 bagni, ma anche dell’abitazione principale della proprietà, anch’essa dotata dello stesso numero di stanze, e del riscaldamento della piscina.

I pannelli solari installati coprono infatti il fabbisogno sia in integrazione al riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria; durante il periodo estivo il calore in esubero viene utilizzato anche per riscaldare l’acqua della piscina.

Gestione avanzata con la termoregolazione Termoreg Paradigma

L’intero impianto è gestito con la termoregolazione Termoreg Paradigma, un sistema tecnologico che consente di ottimizzare in modo efficiente ed efficace la gestione delle diverse fonti energetiche disponibili, per garantire sempre le migliori prestazioni e il più elevato risparmio energetico ed economico.

Certificato di Struttura Green Paradigma per Casa della Calla

Le scelte ecosostenibili realizzate hanno permesso a questa struttura di distinguersi e di offrire standard di alto livello alla propria clientela, ottenendo il certificato di Struttura Green Paradigma, progetto che l’azienda dedica a tutte le strutture ricettive che vogliano valorizzare il proprio investimento.

Grazie al solo impianto solare, saranno risparmiate le emissioni di 12 tonnellate di Co2 in atmosfera, l’equivalente di aver piantato 64 nuovi alberi. Da notare infine che l’impianto installato ha potuto usufruire della detrazione fiscale del 65% per la parte di efficientamento energetico.

