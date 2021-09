Il nuovo stabilimento, inaugurato lo scorso 4 settembre, amplia la sede principale dell’azienda vitivinicola, conosciuta per la sua produzione di Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore. Nello specifico l’ampliamento ha permesso di spostare dallo storico stabilimento di Miane gli uffici, i magazzini e gli impianti di imbottigliamento e spumantizzazione.

Riqualificazione energetica per il nuovo stabilimento

La scelta di Serre di Pederiva è ricaduta sulla riqualificazione di un fabbricato in disuso, reso efficiente dal punto di vista energetico grazie al contributo della Energy service Company Samso che ha realizzato in una prima fase una diagnosi energetica sulla base dei consumi previsti per poter progettare, successivamente, gli interventi necessari.

Il contributo di Samso

Nello specifico la diagnosi energetica ha permesso di soddisfare la necessità di un relamping di 264 punti luce, con lampade LED, e dell’installazione di un impianto fotovoltaico, ospitato dal tetto dello stabilimento per offrire una potenza complessiva di 102 Kwp, che si traduce in una produzione di oltre 117.000 Kwh all’anno.

La produzione di energia pulita servirà a coprire il fabbisogno quotidiano delle attività aziendali, alimentando i fabbisogni energivori dei processi di sterilizzazione delle bottiglie, imbottigliamento, illuminazione e riscaldamento/raffrescamento degli uffici.

Tutto questo permetterà di ottenere una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 64 tonnellate annue, che corrisponde alla piantumazione di oltre 11 mila alberi.

“Le aziende vitivinicole, come molte delle aziende agroindustriali nel nostro Paese, sono considerate energivore per i processi produttivi che svolgono – dichiara Igor Bovo, AD di Samso SPA – . In qualità di società E.s.co. noi riusciamo a realizzare gli interventi di efficientamento senza gravare sui bilanci, soprattutto nella fase iniziale di avviamento degli impianti. Diamo supporto alle aziende nel realizzare impianti su misura della propria bolletta energetica, garantendo per molti anni la produzione di energia rinnovabile e green”.

