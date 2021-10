Synergy è l’inverter trifase che incrementa la produzione di energia solare e migliora il ROI per gli impianti commerciali e industriali. Grazie all’innovativa funzione di pre-commissioning accelera i tempi di installazione; gli installatori potranno, infatti, convalidare i componenti del sistema direttamente dai loro smartphone, prima della connessione alla rete.

Synergy è sviluppato con l’intento di migliorare la redditività dei grandi impianti fotovoltaici, offrendo fino al 150% di sovradimensionamento CC per massimizzare la generazione di energia; è, inoltre, dotato di mitigazione PID (Potential Induced Degradation) notturno per prevenire il degrado delle prestazioni dei moduli e mantenere la produzione di energia invariata nel tempo. La tecnologia Synergy di SolarEdge divide la funzionalità degli inverter solari in tre unità indipendenti, facilmente controllate da una singola interfaccia di gestione, al fine di ottimizzare il tempo di attività dell’impianto fotovoltaico e di garantire, nel caso si presenti un guasto tecnico collegato a una delle unità, il funzionamento del resto del sistema.

Synergy gode delle caratteristiche di sicurezza avanzate di SolarEdge, tra cui la protezione integrata contro l’arco elettrico e lo spegnimento rapido, e di una protezione aggiuntiva con sensori termici integrati sulle morsettiere CC e CA, nonché dispositivi di protezione dalle sovratensioni.

L’inverter trifase SolarEdge con tecnologia Synergy è disponibile nelle seguenti potenze: 66,6kW, 90kW e 100kW per reti da 400kW, e 120kW per reti da 480V.

