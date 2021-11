Vulcano 21.8 è il nuovo parapetto fotovoltaico integrato sviluppato da da GianEnrico Sordo sulla base del precedente prototipo presentato a novembre 2017. Il parapetto definitivo è stato installato per la prima volta il 21 agosto 2021.

Si tratta di un prodotto evoluto nel design e nell’ efficienza e rappresenta un successo per Aluray, leader nella produzione di ancoraggi per fotovoltaico, già ideatrice del triangolo per istallazioni fotovoltaiche su tetti piani MEGAFIX, e nella produzione di sistemi in alluminio per parapetti e staccionate e di parapetti e ringhiere in alluminio color legno e finiture speciali.

Il parapetto fotovoltaico Vulcano 21.8

Vulcano 21.8 è un parapetto caratterizzato dalla presenza di moduli fotovoltaici mono cristallini totalmente integrati in un profilo in alluminio di disegno Aluray, con design modificabile a seconda dell’istallazione.

Il parapetto può essere montato insieme a impianti fotovoltaici tradizionali e dotato di batteria per l’accumulo dell’energia prodotta.

Aluray oggi è diventata una delle eccellenze trentine e della Valsugana grazie agli oltre 25 anni di

esperienza di Gianenrico Sordo nel settore dell’alluminio.

14/12/2017

Parapetto fotovoltaico totalmente integrato

Gianenrico Sordo, titolare di Aluray, azienda specializzata nella produzione di ancoraggi per fotovoltaico, ha realizzato Vulcano, un innovativo parapetto fotovoltaico, 100% made in Italy, che unisce l’eleganza del legno, la forza dell’alluminio e l’energia del sole. Il parapetto, che produce energia è realizzato con moduli fotovoltaici mono cristallini Sunerg totalmente integrati in un profilo in alluminio, ed è particolarmente adatto all’installazione negli edifici civili nelle zone soggette a malfunzionamenti di impianti su tetto, a causa per esempio della neve, sabbia, rotture dovute a grandine intensa, mancanza di spazio e pulizia difficoltosa.

Il parapetto è in grado di generare una potenza di circa 1kw ogni 9/10 mt lineari di balaustra, è estremamente facile da pulire. Elegante da vedere non prevede la presenza di fili e ingranaggi visibili.

Attualmente i parapetti sono proposti in due colori, il Larice Vulcano e Grigio Perla. I costi di installazione, ci dice Gianenrico Sordo, dipendono dai metri lineari necessari, per produrre 3 KW ci vogliono circa 25 metri di parapetto.

Le prime proiezioni evidenziano che si tratta di un prodotto competitivo con i migliori impianti sul mercato: il parapetto fotovoltaico costa circa come un impianto standard realizzato su tetto, cui va aggiunto il costo del parapetto.

