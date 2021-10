Froling

Tra le fonti di riscaldamento predilette negli ultimi un posto d’onore è occupato sicuramente dalle biomasse. La diffusione di soluzioni per il riscaldamento alimentate a cippato, legna o pellet è legata non solo a motivazioni economiche, ma anche a una maggiore consapevolezza acquisita in termini di sostenibilità ambientale. Froling propone soluzioni efficienti e sostenibili per il riscaldamento a biomassa, tra le quali la caldaia a cippato T4e, che si distingue per i rendimenti elevati.

Utilizzare le biomasse per riscaldare la casa permette di offrire un contributo alla missione di tutela ambientale. La biomassa, infatti, garantisce sicurezza di fornitura in quanto rigenerabile, dal momento che la quantità di alberi piantati è superiore a quella degli alberi tagliati, e le emissioni di CO² emesse durante la combustione della materia legnosa, sono assorbite dagli alberi durante la loro crescita, attuando una compensazione che garantisce equilibrio nell'ambiente. L'impegno di Froling nei confronti dell'ambiente è portato avanti da quasi sessant'anni. L'azienda utilizza da sempre il legno come fonte di energia in maniera efficiente e sostenibile, al punto che il marchio oggi è sinonimo di moderna tecnica per il riscaldamento a biomassa. La caldaia a cippato T4e La caldaia T4e di Froling è alimentata a cippato, un combustibile a prova di crisi ed ecosostenibile, ottenuto da residui legnosi sotto forma di rami, ramagli, chiome, residui dalla lavorazione industriale o segherie che vengono sminuzzati per mezzo di cippatrici. La caldaia è caratterizzata da separatore di particelle (elettrofiltro) integrabile come opzione, che minimizza le emissioni polverose, funzionamento automatico "intelligente" e camera di combustione in carburo di silicio che permette di raggiungere rendimenti fino al 93,7%. La struttura modulare e le dimensioni compatte ne facilitano l'installazione, adattandosi anche agli spazi più esigui. Massima efficienza energetica, durata e stabilità sono i pilastri su i quali la caldaia si sostiene e lo dimostrano i consumi di energia ridotti al minimo che mantengono bassi i costi operativi. Tutta la gamma di caldaie T4e 20 – 350 KW gode di certificazione ambientale a 5 Stelle già senza l'elettrofiltro integrato, grazie al quale le emissioni polverose vanno quasi a "0". Riconoscimenti ricevuti L'efficienza della caldaia T4e è testimoniata da due riconoscimenti: il "premio per l'innovazione EnergieGenie", conferito dal ministero austriaco per l'agricoltura, la silvicoltura, l'ambiente e la gestione delle acque e dal Land di Alta Austria, e il premio "Plus X Award", che riconosce la qualità dei prodotti innovativi capaci di semplificare la vita e di renderla più piacevole ed eco-sostenibile. La caldaia a cippato T4e di Froling è riuscita a convincere in termini di innovazione, alta qualità, comfort di utilizzo, funzionalità ed ecologia!