È importante mantenere i dispositivi compatibili BACnet al passo coi tempi, in modo che seguano lo sviluppo del protocollo stesso; per questo le stazioni di automazione Kieback&Peter sono state sottoposte all’aggiornamento necessario per passare la revisione BTL 1.20.

Questo garantisce la completa interoperabilità con gli altri servizi dell’edificio e i sistemi HVAC e la gestione dell’illuminazione naturale e artificiale. Ne risultano controlli e monitoraggi più differenziati, con vantaggi in termini di efficienza energetica e comfort.

La certificazione BTL garantisce un investimento sicuro nel tempo, una comunicazione fluida e sicura tra i componenti e la possibilità di espansione futura.

Anche il sistema di Building ed Energy Management integrato Qanteon di Kieback&Peter è certificato BTL 1.20, primo al mondo ad averla ottenuta, e assieme alle stazioni di automazione assicura una gestione efficiente e sostenibile dell’edificio.

