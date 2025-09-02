chiudi
Home / Info dalle aziende / 17024Varigotti: sostenibilità e architettura contemporanea nel cuore della Riviera ligure
XELLA ITALIA
Nel suggestivo paesaggio della Riviera ligure prende forma 17024Varigotti, un progetto di riqualificazione urbana che coniuga eleganza architettonica, rispetto del contesto naturale e alta qualità costruttiva.
A cura di: Laura Murgia
Promosso dal Gruppo Building e firmato dallo Studio Boffa Petrone & Partners, l’intervento trasforma l’ex Hotel Plaza in un nuovo complesso residenziale di lusso.
La struttura si distingue per la sua capacità di inserirsi armoniosamente nell’ambiente costiero di Varigotti, frazione di Finale Ligure, valorizzando un’area da tempo dismessa.
Le volumetrie aggettanti, le ampie superfici vetrate affacciate sul mare e il gioco di luci architettoniche concorrono a restituire una sensazione di leggerezza e trasparenza, in perfetta sintonia con l’atmosfera ligure.
L’impiego accurato di materiali e finiture consente all’edificio di integrarsi con le calde tonalità del paesaggio, enfatizzando l’identità mediterranea del luogo.
Il progetto, in fase di realizzazione tra il 2024 e il 2025, rappresenta un esempio di rigenerazione urbana capace di unire estetica, sostenibilità e benessere abitativo.
A garantire la qualità costruttiva e il comfort degli ambienti interni è il sistema in calcestruzzo aerato autoclavato Ytong, scelto per le sue elevate prestazioni termiche, l’ottima traspirabilità e la sostenibilità del processo produttivo.
Per le pareti monostrato sono stati utilizzati i blocchi Ytong Climagold da 48 cm, in grado di assicurare isolamento e benessere termico costante in ogni stagione.
Per le partizioni interne, invece, si è optato per i blocchi Ytong Y-PRO da 10-15 cm e Y-ACU da 10 cm, che offrono leggerezza, maneggevolezza e una posa rapida e precisa, contribuendo così a ridurre i tempi di cantiere.
Consiglia questo comunicato ai tuoi amici
31/07/2025
05/06/2025
24/01/2025
10/01/2023
09/03/2022
03/08/2021
06/07/2021
02/02/2021
22/12/2020
21/02/2020
06/03/2019
27/06/2017
10/02/2017
27/06/2016
27/05/2016
03/02/2016
14/12/2015
17/09/2015
04/09/2017
11/10/2016
28/08/2015
19/03/2025
16/04/2024
05/09/2023
23/02/2023
21/11/2018
28/11/2017
22/09/2016