Promosso dal Gruppo Building e firmato dallo Studio Boffa Petrone & Partners, l’intervento trasforma l’ex Hotel Plaza in un nuovo complesso residenziale di lusso.

La struttura si distingue per la sua capacità di inserirsi armoniosamente nell’ambiente costiero di Varigotti, frazione di Finale Ligure, valorizzando un’area da tempo dismessa.

Le volumetrie aggettanti, le ampie superfici vetrate affacciate sul mare e il gioco di luci architettoniche concorrono a restituire una sensazione di leggerezza e trasparenza, in perfetta sintonia con l’atmosfera ligure.

L’impiego accurato di materiali e finiture consente all’edificio di integrarsi con le calde tonalità del paesaggio, enfatizzando l’identità mediterranea del luogo.

Il progetto, in fase di realizzazione tra il 2024 e il 2025, rappresenta un esempio di rigenerazione urbana capace di unire estetica, sostenibilità e benessere abitativo.

Comfort abitativo e sostenibilità con i sistemi Ytong

A garantire la qualità costruttiva e il comfort degli ambienti interni è il sistema in calcestruzzo aerato autoclavato Ytong, scelto per le sue elevate prestazioni termiche, l’ottima traspirabilità e la sostenibilità del processo produttivo.

Per le pareti monostrato sono stati utilizzati i blocchi Ytong Climagold da 48 cm, in grado di assicurare isolamento e benessere termico costante in ogni stagione.

Per le partizioni interne, invece, si è optato per i blocchi Ytong Y-PRO da 10-15 cm e Y-ACU da 10 cm, che offrono leggerezza, maneggevolezza e una posa rapida e precisa, contribuendo così a ridurre i tempi di cantiere.

Dettagli del progetto

Nome del progetto: 17024Varigotti

Impresa costruttrice: Building S.p.A.

Progettista: Studio Boffa Petrone & Partners

Periodo di realizzazione: 2024 – 2025

Luogo: Varigotti, Finale Ligure (SV)

