Le soluzioni Fronius sono state esaminate dall’Energy Sotorage Inspection, l’indagine condotta con cadenza annuale che mette a confronto le soluzioni di accumulo residenziali del mercato fotovoltaico e che quest’anno ha coinvolto 20 sistemi di 15 produttori diversi, calcolando per ognuno di essi l’indice di performance complessivo del sistema (SPI).

Ad aggiudicarsi il primo posto come miglior soluzione nella categoria dei 5 kWp è Fronius Primo GEN24 Plus 6.0 con BYD Battery-Box Premium HVS 7.7, con un SPI del 92,2%, mentre Symo GEN24 Plus 10.0 con BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 conquista il secondo posto nella categoria 10 kWp raggiungendo un SPI del 94,6%. Fronius è l’unica azienda di inverter ad aver raggiunto la classe di efficienza energetica A con entrambi i prodotti.

“Siamo entusiasti di aver nuovamente ottenuto un risultato straordinario nell’Energy Storage Inspection. Questa valutazione, effettuata da un ente indipendente, ha per noi un duplice valore: rappresenta un strumento di valutazione per la scelta di una soluzione altamente efficiente per installatori e clienti finali. Inoltre dimostra la qualità dei nostri prodotti e rende ancora più tangibile il beneficio che offrono“, afferma Martin Hackl, Global Director della Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH. “Grazie alla continua ottimizzazione dei processi di trasformazione e gestione dell’energia, abbiamo ottenuto un’elevata efficienza di sistema, riducendo al minimo le perdite di energia, aumentando i guadagni e consentendo di ammortizzare più rapidamente i costi dell’impianto“.

Tra i vari fattori Fronius deve il suo successo alla Multi Flow Technology, il sistema di gestione intelligente dei flussi energetici che consente all’inverter di gestire molteplici flussi di energia in tutte le direzioni, oltre al collegamento in AC e DC della batteria partendo dall’elettronica di potenza.

L’impiego di semiconduttori di potenza in carburo di silicio permette di ottenere efficienze di conversione estremamente elevate anche in condizioni di carico ridotto pari a poche centinaia di watt, cambiando gli inverter Fronius in modo duraturo.

Prestazioni eccellenti per i sistemi di accumulo Fronius e BYD

26/03/2020

Primo e secondo posto per l’inverter ibrido Fronius Symo GEN24 10.0 Plus e la BYD Battery-Box H11.5 nell’indagine “Energy Storage Inspection 2020” realizzata dall’Università di Berlino.

Il programma di webinar di Fronius dedicati alla nuova gamma di inverter ibridi Fronius GEN24 Plus. I risultati recentemente pubblicati dello studio “Energy Storage Inspection 2020”, condotto da HTW Berlin – Università di Scienze Applicate, sui sistemi di accumulo fotovoltaici domestici, sono molto lusingheri per l’inverter ibrido Fronius Symo GEN24 10.0 Plus e il BYD Battery Box H11.5, rispettivamente al primo e secondo posto della classifica.

Nello studio istituti indipendenti hanno testato l’efficienza complessiva di 21 sistemi di stoccaggio domestico, analizzando l’interazione tra i sistemi fotovoltaici e i sistemi di accumulo a batteria dei 14 produttori partecipanti.

Lo studio sottolinea l’importanza dell’efficienza energetica dei sistemi di accumulo a energia solare e nel commento si legge: “In un sistema meno efficiente che è stato testato, quasi 1.100 kilowattora vengono persi ogni anno a causa delle elevate perdite di conversione – 600 kilowattora in più rispetto al vincitore Fronius”.

L’analisi ha calcolato l’efficienza complessiva utilizzando il System Performance Index, o SPI (indice di prestazioni del sistema). Per la valutazione sono stati analizzati due diversi casi di riferimento. Il primo, combinando un impianto fotovoltaico da 10 kWp con pompa di calore e auto elettrica, ipotizzava un consumo domestico medio annuo di 5.010 kWh/a. Il secondo caso di riferimento, più snello, ha analizzato l’SPI per un impianto FV da 5 kWp con lo stesso consumo domestico annuo dello scenario da 10 kWp.

Nella categoria 10 kWp, la combinazione dell’inverter ibrido Fronius GEN24 10.0 Plus e del BYD Battery Box H11.5 ha garantito di raggiugere un valore SPI mai visto prima del 94%, a grande distanza dagli altri sistemi; si tratta inoltre dell’unica combinazione che ha ottenuto la classe di efficienza energetica A.

Il duo ha ottenuto ottimi risultati anche nella classe 5 kWp, ponendosi, con un punteggio del 92,3%, appena dietro al vincitore. Questi due sistemi sono stati gli unici a raggiungere la classe di efficienza energetica A in questa categoria.

La combinazione Fronius BYD ha dimostrato valori eccezionali nell’efficienza di conversione dell’energia fotovoltaica dai moduli solari ai dispositivi di consumo e alla batteria, dalla batteria ai dispositivi di consumo e dalla rete alla batteria.

Questo grazie in particolare alla tecnologia integrata Multi Flow dell’inverter ibrido GEN24 Plus che permette non solo il flusso simultaneo di energia in tutte le direzioni, ma anche il collegamento della batteria lato AC e DC. Rispetto agli altri sistemi testati Fronius GEN24 Plus ha ottenuto la miglior efficienza in tutti i flussi di energia.

Nuovo inverter ibrido GEN24

Da giugno 2020 il nuovo inverter ibrido GEN24 Plus sarà disponibile sia nella versione trifase Symo GEN24 Plus con classi di potenza da 6 a 10 kW, che in quella monofase Primo GEN24 Plus da 3 a 6 kW. Si tratta di una soluzione soluzione all-in-one unica e versatile che assicura un’autosufficienza solare completa e la massima efficienza energetica in ogni applicazione, coerentemente con la filosofia di Fronius delle 24ore di sole.

Inoltre grazie alle opzioni di back-up garantisce un’alimentazione affidabile anche in assenza di fornitura dalla rete. La gamma GEN24 Plus sarà compatibile esclusivamente con le nuove batterie BYD Battery-Box Premium HVS e HVM.

