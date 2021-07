Kit Hybrid Auriga: l’ibrido facile per prestazioni elevate

Questa soluzione favorisce la riqualificazione energetica di impianti di riscaldamento e produzione di ACS in contesti residenziali e, in abbinamento a una caldaia a condensazione della gamma Luna Duo-tec E e a una pompa di calore monoblocco Auriga, permette di dare forma a un sistema Factory Made che ha le stesse caratteristiche di un sistema ibrido.

Ma non è tutto. Kit Hybrid Auriga può contribuire al miglioramento di due classi energetiche nell’ambito di interventi di efficientamento, garantendo l’accesso al Superbonus del 110%.

Perché scegliere un sistema ibrido Kit Hybrid Auriga?

Scegliere Kit Hybrid Auriga vuol dire dotare la casa di un sistema integrato multi-energie e multi-tecnologie che garantisce elevato comfort domestico integrando diverse tecnologie in un’unica soluzione dalle dimensioni compatte e che ottimizza i consumi energetici prediligendo sempre il migliore generatore di energia in base alle specifiche situazioni.

In questo modo la richiesta di energia alla caldaia avverrà solamente durante i periodi più freddi dell’anno o quando la pompa di calore non è in grado di soddisfare le richieste dell’impianto. Inoltre, Kit Hybrid Auriga permette di far funzionare contemporaneamente ACS e riscaldamento o raffrescamento.

Il sistema ibrido è composto da caldaia a condensazione Luna Duo-tec E con pompa di calore monoblocco inverter Auriga è ha l’obiettivo di massimizzare il rendimento e sfruttare al meglio la fonte rinnovabile per la produzione di acqua calda fino a 80° C.

Il risultato? Maggiore efficienza sia in ambito riscaldamento/raffrescamento che nella produzione di acqua calda sanitaria.

Semplicità nell’installazione e nell’utilizzo

Facilità di installazione, semplicità di utilizzo e compattezza rendono Kit Hybrid Auriga una soluzione unica. A questi aspetti si aggiunge la presenza di filtro defangatore magnetico, sonda esterna e pannello comandi digitale remoto con display LCD a colori retroilluminato, nonché la pompa di circolazione ad alta prevalenza per circuito secondario.

La semplicità di utilizzo è garantita dalle 4 possibili configurazioni climatiche impostabili dal pannello di controllo, che permettono all’utente di passare dalla modalità estate alla modalità inverno (o viceversa) in totale autonomia.

Funzione Energy Manager ed elettronica Think easy 2.0

Inoltre, la funzione Energy Manager permette di gestire in modo efficiente i consumi elettrici del sistema e in presenza di condizioni climatiche avverse, l’elettronica Think easy 2.0 richiede l’intervento della caldaia a condensazione che integra la potenza della pompa di calore per soddisfare i fabbisogni richiesti dall’abitazione.

Kit Hybrid Auriga raggiunge le migliori classi energetiche grazie all’impiego di energia da fonte rinnovabile, incrementando il valore dell’immobile, mentre l’impatto ambientale risulta notevolmente ridotto grazie alla possibilità di integrazione fotovoltaica.

La soluzione ideale per qualunque ambiente

Kit Hybrid Auriga è la soluzione ideale nel caso di impianto ad una zona diretta verso i radiatori; si adatta ai grandi spazi, fornendo sia raffrescamento che riscaldamento, ed è ideale per impianti a 2 zone di cui una diretta verso i radiatori e una zona riscaldamento/raffrescamento diretta verso i fan coil.

Sempre per i grandi spazi, è l’ideale per impianti ad una zona diretta verso radiatori e in abbinamento a una caldaia monotermica, può essere collegato ad un bollitore remoto per offrire un maggior comfort in sanitario.

Baxi Hybrid App

Con Baxi Hybrid App è possibile gestire il sistema ibrido in ogni luogo e momento grazie alla gestione pratica e intuitiva da remoto, tenendo sempre tutto sotto controllo. E’ possibile, infatti, accendere e spegnere l’impianto e variare la temperatura di casa in piena autonomia e con estrema facilità.

Oltre a gestire il sistema ibrido in modo semplice e intuitivo, Baxi Hybrid App consente alla Rete Service autorizzata Baxi di verificare costantemente il funzionamento del sistema e di intervenire in caso di malfunzionamenti o guasti.

