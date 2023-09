Baxi SpA, in accordo con il Gruppo BDR Thermea, ha deciso di acquisire il 25% del Gruppo G.I. Holding, azienda attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni per la climatizzazione, il raffreddamento dei processi industriali, il condizionamento di precisione e il trattamento dell’aria per edifici commerciali, industriali e pubblici.

La partnership ha avuto inizio nel 2020 con la fornitura di una gamma di pompe di calore di media-alta potenza.

“La partnership con G.I. costituisce una notevole opportunità di ampliamento delle nostre soluzioni per la transizione energetica: le pompe di calore svolgono un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione degli edifici” sottolinea Alberto Favero, Direttore Generale di Baxi SpA. “Per Baxi e per il gruppo BDR Thermea questa nuova partnership strategica rappresenta un’ottima opportunità per facilitare e velocizzare questo processo, entrando in segmenti di mercato ad oggi non ancora totalmente presidiati”. Oltre a produrre e commercializzare un’ampia gamma di pompe di calore, refrigeratori d’acqua, centrali trattamento aria, unità rooftop e ventilconvettori a marchio CLINT, KTK KLIMATECHNIK e NOVAIR, il Gruppo G.I. Holding propone soluzioni su misura per sistemi di raffreddamento destinati ad applicazioni tecniche, utilizzando refrigeranti naturali e a basso impatto ambientale (GWP).

G.I. Holding è presente in oltre 70 mercati a livello mondiale, conta 300 dipendenti e siti produttivi in Italia e Ungheria e continuerà ad operare in Italia e all’estero con i propri marchi.

Grazie a questa acquisizione Baxi e il Gruppo BDR Thermea potranno incrementare l’offerta per il segmento commerciale e industriale, sia nel mercato italiano che nei numerosi mercati esteri nei quali sono attivi.

La collaborazione si estende anche alle attività di ricerca e sviluppo per fornire ai clienti nuove soluzioni per portare avanti la transizione energetica.

Paolo Baldissin, Amministratore Delegato di G.I. Holding, aggiunge: “Unendo le forze dei due Gruppi, entrambi realtà multi-brand, possiamo integrare e completare le nostre soluzioni per il comfort, ampliare la nostra collaborazione OEM con il Gruppo e, grazie alle interazioni sinergiche che si verranno a creare, avviare lo sviluppo di nuovi prodotti e sistemi ancor più evoluti ed efficienti, potenziando il portfolio a basso GWP e con refrigeranti naturali”.

