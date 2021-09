La riqualificazione di Palazzo Marignoli, di proprietà del Gruppo assicurativo Allianz, si inserisce nell’ambito dei progetti di recupero del patrimonio architettonico storico che sta interessando il nostro Paese da diversi anni e che implicano, oltre al consolidamento e alla conservazione delle superfici, la riqualificazione energetica.

A tale proposito STIFERITE è stata la protagonista di questo intervento fornendo pannelli isolanti che hanno avuto lo scopo di provvedere all’efficientamento energetico dell’edificio.

Una tematica complessa quella dell’efficientamento energetico del patrimonio costruito, che rischia di compromettere la visione d’insieme degli edifici storici a causa dell’impatto generato dagli interventi di isolamento e adeguamento impiantistico. Affinché non venga compromessa la qualità storica è necessario che il progettista valuti, caso per caso, le soluzioni applicative più adatte.

L’intervento di riqualificazione del palazzo storico

Il palazzo, che ospita attualmente uffici e attività commerciali, è stato riqualificato sulla base di un ambizioso progetto che ha coinvolto anche studi di progettazione internazionali, tra cui Foster & Partners, che ha curato parte degli interni. L’intervento ha previsto l’abbattimento, la razionalizzazione e la redistribuzione degli spazi ad uso uffici e commerciale, nonché la riutilizzazione dei cortili interni e la realizzazione di un nuovo scenografico ultimo piano.

Il progetto di efficientamento energetico dell’involucro, invece, ha previsto la realizzazione di uno strato isolante ottenuto mediante rifodera interna. Un intervento che si è reso possibile grazie alla pressoché totale assenza di orditure lignee storiche e superfici delle pareti affrescate e decorate.

Il contributo di STIFERITE per l’efficientamento energetico

Al fine di coniugare l’esigenza di un buon isolamento termico con quella di massimo sfruttamento dello spazio interno si è scelto di utilizzare i pannelli STIFERITE RP in schiuma polyiso, caratterizzati da un basso valore di conducibilità termica ed elevate prestazioni isolanti anche con spessori ridotti. Grazie all’ampia gamma di spessori nei quali il pannello è disponibile è stato possibile selezionare la soluzione più adatta al cantiere di Palazzo Marignoli, che ha visto posare:

circa 7.000 mq di pannelli da 63 mm,

2.000 mq da 53 mm,

3.700 mq di pannelli di spessore 33 mm,

1.300 mq di spessore 43 mm.

La garanzia di una buona prestazione antincendio, invece, è offerta dai pannelli FIRE B, caratterizzati dalla classe di reazione al fuoco pari a B s1 d0. La posa di questi pannelli permette all’edificio di rispondere ai requisiti antincendio richiesti per le attività commerciali e direzionali.

I vantaggi dell’isolamento

Grazie all’intervento di efficientamento energetico, ottenuto con la posa dei pannelli STIFERITE, l’edificio gode di un incremento delle prestazioni termiche con conseguente riduzione dei fenomeni di condensa superficiale, derivante dall’innalzamento delle temperature delle pareti, e rapido raggiungimento delle temperature di esercizio previste, particolarmente efficace in caso di un riscaldamento non continuo. Ma non è tutto.

I pannelli STIFERITE RP sono dotati di uno schermo al vapore integrato, che consente di gestire il flusso di umidità ed evita la formazione di condensa interstiziale all’interno dello strato isolante, e di un rivestimento idoneo all’incollaggio che rende superflua la posa di una sottostruttura a telaio metallico per il fissaggio delle lastre.

Inoltre, garantiscono un’elevata qualità dell’aria interna ottenendo la certificazione della Classe A+, che valuta l’emissione di composti organici volatili negli ambienti interni.

Certificazione di sostenibilità ambientale per Palazzo Marignoli

Questo intervento prestigioso ha previsto la certificazione di sostenibilità ambientale secondo il protocollo internazionale LEED 2009 Core and Shell ottenendo, nell’ottobre del 2020, un risultato significativo, considerando le limitazioni relative agli edifici protetti del centro storico di Roma.

Le soluzioni isolanti STIFERITE, frutto della ricerca attuata dall’azienda da oltre 10 anni in ambito sostenibile, hanno contribuito in maniera decisiva alla corretta valutazione e alla riduzione degli impatti ambientali.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici