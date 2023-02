La crescita inarrestabile di SENEC Italia, segnata da straordinari risultati nel mercato del residenziale e del fotovoltaico con accumulo, può contare adesso anche sul settore Commercial & Industrial, nel quale l’azienda ha deciso di inserirsi alla fine del 2022.

Questo ingresso prevede, oltre agli impianti fotovoltaici di proprietà, la proposta di soluzioni innovative sotto forma di PPA (Power Purchase Agreement) e CER (Comunità Energetiche Rinnovabili).

La riorganizzazione commerciale di SENEC Italia

Alla strategia di crescita si aggiunge anche la riorganizzazione commerciale, iniziata lo scorso novembre con la nomina di un responsabile del settore C&I, che affida a Pietro Scarinzi e Marika Chiaromonte l’incarico di Responsabile Sviluppo Commerciale rispettivamente per il Nord e il Centro-Sud Italia. Queste due figure, oltre a continuare a ricoprire il ruolo di Area Manager, assumeranno anche la responsabilità dello sviluppo vendite, della definizione delle strategie e dei processi dell’area commerciale.

Nel dipartimento commerciale sono previste, inoltre, il raddoppio delle risorse e una serie di ulteriori strutturazioni del team per raggiungere gli ambiziosi obiettivi previsti anche per il 2023.

Chiaromonte, in SENEC Italia fin dalla sua nascita nel 2017, ha saputo consolidare fortemente la presenza dell’azienda nel mercato del sud e a proposito del suo nuovo ruolo dichiara: “Sono orgogliosa dei risultati che SENEC Italia sta ottenendo e di poter contribuire in modo ancor più strategico al loro raggiungimento. Fin dal suo esordio, ho sempre creduto in questa azienda e nel suo sviluppo anche in un mercato, quello del sud, tradizionalmente meno rilevante per il fotovoltaico residenziale in Italia. Questo ruolo è un riconoscimento importante del lavoro che ho svolto finora, nonché una nuova sfida che vivrò con l’impegno e la determinazione di sempre”.

Scarinzi, entrato in SENEC Italia nel 2020, aggiunge: “Il fotovoltaico è finalmente considerato un settore imprescindibile per l’economia del nostro Paese e SENEC rappresenta una realtà di spicco in tale ambito. Con le soluzioni che proponiamo oggi, abbiamo ancora molto da dire e sono felice di poter giocare un ruolo ancor più importante nell’affermazione di questo brand in Italia. Metterò a frutto le mie competenze e le mie capacità per rafforzare la nostra mission di essere l’azienda numero uno nel fotovoltaico italiano per il servizio al cliente”.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici