La VMC Helty per una riqualificazione in provincia di Torino

La ristrutturazione, curata dall’architetto Paolo Bidese dello Studio PB Arch, ha interessato un appartamento situato in provincia di Torino che, chiuso da oltre dieci anni, è stato trasformato in uno studio di progettazione confortevole ed efficiente.

L’edificio, ubicato in pieno centro storico e risalente agli anni Settanta era stato già sottoposto a un intervento che tuttavia non è risultato adeguato. Per questo si sono resi necessari nuovi lavori di efficientamento, improntati alla coibentazione termica dall’interno, così da non andare a modificare i prospetti esterni coperti da vincoli storico-paesaggistici.

Unitamente all’implementazione energetica, scopo principale della riqualificazione era ottenere un’elevata qualità dell’aria interna e comfort indoor.

La circolazione di sostanze inquinanti è stata limitata tramite l’inserimento di un impianto di ventilazione meccanica controllata decentralizzata e l’utilizzo di materiali naturali e con basso potenziale di acidificazione ed effetto serra.

L’architetto Bidese ha deciso di mantenere la preesistente impostazione degli spazi, ottimizzandola però in maniera funzionale alle attività d’ufficio. Sono state quindi create due aree operative, una piccola sala riunioni e i servizi igienici. Inoltre, in ogni stanza ricorrono materiali e lavorazioni differenti, pensati anche per dare la possibilità di mostrare ai clienti le soluzioni proposte e utilizzate nei cantieri di edilizia sostenibile in cui opera lo studio.

Si è fatto largo uso della posa a secco, scelta per pavimenti e serramenti esterni, nonché per soffitto e pareti, costruiti con pannelli in fibra di canapa e lastre in fibrogesso. Per i rivestimenti del secondo ufficio, invece, è stata preferita la calce naturale; mentre per la sala riunioni l’argilla e la calce canapa in abbinamento al legno di larice evaporato del controsoffitto e dell’infisso.

Il ricambio e la filtrazione dell’aria interna di ciascun ambiente sono stati affidati alle unità di VMC Helty Flow Easy. Queste soluzioni, installate a parete e fornite di doppio filtro F7+G4, purificano l’aria indoor da pollini, agenti inquinanti, batteri e VOC, arrestando l’ingresso di polveri sottili dall’esterno.

I sistemi Helty Flow Easy sono ideati appositamente per l’inserimento in situazioni di retrofit o di ristrutturazione, e presentano design pulito e dimensioni compatte, risultando poco impattanti sia dal punto di vista estetico che di installazione.

Paolo Bidese dello studio PB Arch spiega: “Siamo consapevoli del ruolo fondamentale che hanno la ventilazione e la filtrazione dell’aria nel favorire un maggior benessere abitativo, per questo nella maggior parte dei nostri cantieri proponiamo i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata. In questo caso avevamo bisogno di una soluzione non invasiva e particolarmente facile da installare: le unità Helty Flow Easy si sono rivelate perfette, poiché sono bastati due fori nel muro e un allacciamento elettrico per ogni stanza ed erano pronte per essere avviate“.

Grazie allo scambiatore di calore entalpico a doppio flusso incrociato controcorrente di cui sono dotati, i sistemi Helty Flow Easy consentono un recupero del calore dell’aria in uscita che raggiunge il 91%, riutilizzato per riscaldare l’aria in entrata. Questo permette di evitare sia gli sbalzi termici che le dispersioni energetiche connesse all’uso degli impianti di riscaldamento. Inoltre, nelle mezze stagioni e nelle ore notturne, il sistema svolge la funzione di Free Cooling, attraverso cui immette nelle stanze l’aria più fresca proveniente dall’esterno, riducendo la necessità di ricorrere a sistemi di climatizzazione.

La salubrità e la qualità raggiunta hanno permesso al progetto, sviluppato e realizzato seguendo il protocollo CasaClima R, di ottenere come riconoscimento sia la targhetta CasaClima R che la certificazione Biosafe. Le misurazioni eseguite prima e dopo l’intervento hanno testimoniato infatti il profondo cambiamento che vi è stato a seguito dei lavori, con l’azzeramento dei componenti potenzialmente pericolosi e l’incremento di sostanze “benefiche”.

