Grazie all’installazione del sistema VMC Helty FlowM800 è stata garantita aria salubre in classe rendendo possibile lo svolgimento della didattica in presenza e limitando considerevolmente i rischi per studenti e insegnanti. Nello specifico sono stati installati 58 nuovi sistemi di VMC atti a garantire il ricambio e la purificazione dell’aria indoor.

L’intervento, eseguito dall’Impresa Ranzato Impianti su progetto dell’Ing. Simone Micheletto, è stato finanziato dall’Amministrazione comunale e ha permesso di dotare tutte le classi della Scuola Primaria Battisti, della Scuola secondaria di primo grado Alberti e della Scuola Primaria Filzi di sistemi di aerazione meccanica decentralizzata Helty Flow M800, che permettono di ventilare i locali anche a finestre chiuse, assicurando una migliore salubrità all’interno delle aule attraverso un costante rinnovo e filtraggio dell’aria.

La scelta di installare questa soluzione è motivata da due fattori principali: le elevate prestazioni tecniche della macchina e la possibilità di completare i lavori di installazione in tempi rapidi e senza lavori edili onerosi, dal momento che il sistema viene posizionato all’interno di un mobile bianco verticale mimetizzandosi nella stanza come un armadio.

Il sistema Helty Flow M800

Il sistema VMC Helty FlowM800 è sviluppato per servire singoli locali che richiedono un adeguato ricambio d’aria, è caratterizzato da una portata d’aria variabile sino a 800 mc/h e integra un doppio filtro F9/G3 in entrata che permette di purificare l’aria esterna da agenti inquinanti, pollini, batteri e particolato sottile PM10 e PM2,5 prima di immetterla negli ambienti. Grazie alla dotazione di uno scambiatore di calore entalpico a doppio flusso incrociato è in grado di recuperare fino all’82% del calore contenuto nell’aria in uscita, abbattendo le dispersioni termiche legate all’apertura delle finestre per il ricambio d’aria manuale.

Le modalità di installazione che caratterizzano questo sistema lo rendono ideale per l’inserimento in edifici nell’ambito di interventi di ristrutturazione; è sufficiente praticare due fori da 250mm sulla parete perimetrale dell’edificio per la gestione dei flussi dell’aria in entrata e uscita o quattro fori da 125 mm.

Inoltre, trattandosi di un sistema decentralizzato, le periodiche operazioni di sanificazione, necessarie nei sistemi tradizionali per evitare la proliferazione di batteri e altri inquinanti nei condotti, sono ridotte al minimo.

