FIERA & FESTIVAL DELLE FORESTE 2021

FIERA & FESTIVAL DELLE FORESTE è l’evento dedicato al mondo delle foreste, della selvicoltura e della gestione del territorio alpino. L’evento rappresenta una preziosa occasione per creare contatti, offrire un confronto tra gli operatori del settore green e presentare prodotti e servizi per le filiere del legno ad un pubblico selezionato di professionisti, imprese artigiane, ditte boschive e hobbisti, con la possibilità di mettere in funzione macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie nel contesto operativo più consono.

Al centro troviamo i temi della valorizzazione, secondo i principi della green economy, delle risorse del bosco, in particolare del legno.

Collaboreranno all’evento diverse istituzioni e associazioni del settore quali Veneto Agricoltura e Regione Friuli Venezia Giulia, con un attenzione al confronto internazionale, grazie alla collaborazione con la Borsa Internazionale di Commercio Elettronico.

