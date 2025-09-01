chiudi
Home / Info dalle aziende / SENEC: 5 consigli per proteggere i pannelli fotovoltaici da eventi estremi
SENEC
L’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili è una scelta intelligente per chi desidera risparmiare sulla bolletta elettrica e ridurre il proprio impatto ambientale. Tuttavia, i pannelli fotovoltaici installati sui tetti sono esposti alle intemperie e, in caso di eventi climatici estremi come grandinate, downburst e bombe d’acqua, possono subire danni significativi.
SENEC, specializzata nello sviluppo di sistemi di accumulo intelligenti e soluzioni per l’autosufficienza energetica, propone cinque azioni per proteggere gli impianti fotovoltaici, salvaguardandone efficienza, durata e sicurezza.
A cura di: Laura Murgia
Secondo studi recenti nell’area del Mediterraneo le grandinate con chicchi superiori ai 5 cm sono aumentate del 30% e; solo nell’estate 2023, in alcune province del Nord Italia sono stati registrati danni importanti a migliaia di pannelli presenti su tetti residenziali, edifici industriali e strutture agricole.
In Italia, gli impianti fotovoltaici connessi sono circa 2 milioni, per una potenza complessiva di 38,5 GW. Il 73% di questi è installato su abitazioni, imprese e attività commerciali che, in caso di danni, sono chiamate a rispondere con mezzi propri.
In tale contesto, la protezione degli impianti appare dunque una priorità strategica.
Giancarlo Losito, Chief Product & Operations Officer di SENEC, afferma: “Diffondere una cultura della prevenzione e della cura degli impianti fotovoltaici è fondamentale.”
Consiglia questo comunicato ai tuoi amici
12/06/2025
06/03/2025
27/12/2024
29/03/2024
03/01/2024
22/11/2023
27/10/2023
23/01/2023
09/12/2022
10/11/2022
03/11/2022
21/10/2022
14/10/2022
19/09/2022
18/07/2022
22/06/2022
06/04/2022
13/03/2020
29/04/2019
15/02/2019
23/01/2019
12/11/2018
30/10/2018
24/09/2018
11/09/2018
11/07/2018
21/06/2018
16/05/2018
20/04/2018
29/03/2018
09/03/2018
01/03/2018
14/02/2018
03/11/2017
13/09/2017
03/08/2017
30/06/2017
19/05/2025
14/03/2025
03/07/2018
12/07/2017