Secondo studi recenti nell’area del Mediterraneo le grandinate con chicchi superiori ai 5 cm sono aumentate del 30% e; solo nell’estate 2023, in alcune province del Nord Italia sono stati registrati danni importanti a migliaia di pannelli presenti su tetti residenziali, edifici industriali e strutture agricole.

In Italia, gli impianti fotovoltaici connessi sono circa 2 milioni, per una potenza complessiva di 38,5 GW. Il 73% di questi è installato su abitazioni, imprese e attività commerciali che, in caso di danni, sono chiamate a rispondere con mezzi propri.

In tale contesto, la protezione degli impianti appare dunque una priorità strategica.

Giancarlo Losito, Chief Product & Operations Officer di SENEC, afferma: “Diffondere una cultura della prevenzione e della cura degli impianti fotovoltaici è fondamentale.”

I 5 consigli di SENEC per difendere i pannelli fotovoltaici dalle intemperie:

Scegliere materiali di qualità: la protezione contro la grandine dipende soprattutto dallo spessore e dalla qualità del vetro anteriore. Verificare la scheda tecnica del modulo e la presenza di certificazioni specifiche contro la grandine può fare la differenza. Installare protezioni meccaniche: l’aggiunta di reti metalliche o griglie protettive può ridurre notevolmente il rischio di danneggiamento. Questi dispositivi devono essere montati correttamente per non compromettere la ventilazione e l’efficienza del sistema. In alternativa è possibile optare per coperture trasparenti antiurto, disponibili in policarbonato e materiali similari. Stipulare un’assicurazione: una polizza assicurativa contro i danni da eventi naturali è fortemente consigliata, e può essere inclusa nella polizza casa o attivata separatamente. Effettuare manutenzione e pulizia regolari: ispezionare periodicamente i pannelli e mantenerli puliti da sporco e detriti permette di garantire prestazioni ottimali e prevenire danni invisibili. Intervenire in caso di danno: se i pannelli subiscono un danno, è importante contattare un installatore professionista per la valutazione e attivare, se presente, la copertura assicurativa, documentando accuratamente l’accaduto.

