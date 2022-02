Renam, realtà impegnata nella gestione e consulenza tecnica su un portafoglio di oltre 100 impianti eolici e fotovoltaici, per un totale complessivo di oltre 2 GW di asset rinnovabili in Italia, attualmente gestisce circa 300 MW di impianti sia eolici che fotovoltaici e opera diversi mandati di consulenza tecnica nel campo dell’energia verde.

L’acquisizione di questa realtà da parte di BayWa r.e. permette all’azienda di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento distintivo sul mercato italiano, completando la propria offerta dedicata ai proprietari degli impianti eolici e fotovoltaici.

“L’Italia rappresenta un mercato particolarmente dinamico per le energie rinnovabili, sia dal punto di vista degli investimenti che delle opportunità di sviluppo, grazie alle sue condizioni climatiche particolarmente favorevoli all’installazione e al buon funzionamento di impianti eolici e solari”, afferma Max Methe, Amministratore Delegato di BayWa r.e Operation Services and Direttore dei servizi della regione EMEA alla BayWa r.e.

“Nei prossimi anni, grazie all’impulso del Green Deal Europeo e agli investimenti previsti nell’ambito del PNNR, il settore delle energie rinnovabili riprenderà a crescere in modo significativo con decine di GW di nuovi impianti che vedranno la luce nel nostro Paese. In questo contesto, l’acquisizione di Renam rappresenta una tappa significativa e strategica del nostro percorso di crescita, che ci permette di consolidarci come fornitore completo di tutti i servizi necessari ai proprietari di grandi impianti eolici e fotovoltaici” ha aggiunto Paolo V. Chiantore, Amministratore Delegato di BayWa r.e. Operation Services S.r.l.

“La cessione di Renam, che segue quella di Delos Power, è coerente con il piano industriale di Hideal varato alla fine del 2020 e si inserisce perfettamente nella nostra strategia.” ha commentato Roberto Massarenti, che continuerà a far parte del consiglio di amministrazione di Renam.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici