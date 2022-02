La costruzione dell’impianto fotovoltaico galleggiante è in corso sul lago Silbersee III e prevede l’installazione di circa 5.800 moduli fotovoltaici che, una volta in funzione, avranno una potenza nominale combinata di circa 3 megawatt e produrranno circa 3 milioni di kilowattora di elettricità all’anno, con immissione dell’elettricità verde in eccesso nella rete pubblica.

Grazie a questa realizzazione Quarzwerke potrà utilizzare il 75% dell’elettricità verde per ridurre ulteriormente la propria impronta di CO2 e risparmiare in termini di costi senza subire l’aumento dei prezzi dell’energia.

Daniel Duric, direttore di stabilimento di Quarzwerke Haltern, ha commentato: “Dopo la costruzione di due centrali termoelettriche combinate ad alta efficienza negli ultimi anni, stiamo investendo ulteriormente nel futuro ecologico e sostenibile dell’azienda con la realizzazione di una delle più grandi centrali galleggianti della Germania. Utilizzando l’elettricità verde che produrremo, possiamo ridurre notevolmente le nostre emissioni di CO2”. Il project manager Markus Schramm ha aggiunto: “Questo progetto ci rende leader in termini di sostenibilità e ci permette di ridurre ulteriormente la nostra impronta di carbonio come produttore di minerali industriali di alta qualità. Siamo molto lieti di lavorare con BayWa re, leader di mercato in Europa del fotovoltaico galleggiante, un partner qualificato per realizzare insieme il progetto.”

Stephan Auracher, amministratore delegato, BayWa r.e. Power Solutions GmbH, ha dichiarato: “Il fotovoltaico galleggiante offre un’interessante opportunità di investimento per le aziende nei settori delle materie prime e dei materiali per la costruzione, che spesso possiedono distese d’acqua inutilizzate o solo parzialmente utilizzate. Queste aree hanno un immenso potenziale non sfruttato per la transizione energetica. Con i nostri sistemi galleggianti chiavi in ​​mano, la nostra esperienza e interessanti modelli di autoconsumo e finanziamento, garantiamo la migliore soluzione economica possibile per i nostri clienti. Insieme a Quarzwerke, stiamo sperimentando la tecnologia con il primo sistema fotovoltaico galleggiante in Germania senza sovvenzioni un buon segnale di partenza per l’ulteriore adozione di questa applicazione solare in Germania”.

Attraverso questa realizzazione BayWa r.e. dimostra che gli impianti possono essere gestiti in modo economico anche senza sovvenzioni se l’energia elettrica generata è sufficiente per l’autoconsumo. Altro vantaggio è dato dalla possibilità di sfruttare le superfici d’acqua artificiali delle cave, aiutando il processo di transizione senza sacrificare il suolo.

Vantaggi della tecnologia Floating-PV

Toni Weigl, Head of Product Management Floating-PV di BayWa re, spiega: “Con l’obiettivo del nuovo governo tedesco di generare l’80% di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, le nuove applicazioni solari come l’agrifotovoltaico e fotovoltaico galleggiante sono sempre più in primo piano accanto ai sistemi solari montati su tetto e a terra.I sistemi fotovoltaici galleggianti sono ecologici e presentano il vantaggio di un’installazione relativamente semplice e rapida, una maggiore produzione di energia potenziale grazie all’effetto di raffreddamento dell’acqua e minori costi di esercizio e manutenzione, speriamo che il nuovo governo tedesco migliori rapidamente le condizioni dell’accordo quadro per il fotovoltaico galleggiante, come già affermato nell’accordo di partnership”.

