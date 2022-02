Indice:

La collaborazione tra Octopus Hydrogen e BayWa r.e. ha come obiettivo la realizzazione di innovativi impianti per la produzione di idrogeno verde presso alcuni siti di energia rinnovabile nel Regno Unito.

Nello specifico Octopus Hydrogen si occuperà dell’installazione di elettrolizzatori, della compressione e dello stoccaggio mobile dell’idrogeno nei pressi di progetti solari ed eolici realizzati da BayWa r.e.. Si stima un potenziale di produzione iniziale che può raggiungere 6.500 kg/giorno di idrogeno verde che verrà stoccato e poi distribuito ai siti dei clienti, per una fornitura di idrogeno end-to-end a sostegno della decarbonizzazione dei settori locali. Le prime consegne sono previste per il 2023.

Will Rowe, fondatore e CEO di Octopus Hydrogen, commenta: “Vogliamo sviluppare e stabilire un modello decentralizzato per la produzione di idrogeno verde. La nostra partnership con BayWa r.e. gioca un ruolo importante, grazie a eccellenti siti di energia rinnovabile e all’opportunità di condividere le competenze. La collaborazione permetterà di sbloccare il potenziale del mercato dell’idrogeno verde nel Regno Unito e oltre”.

Perché è importante puntare sull’idrogeno verde

L’idrogeno verde rappresenta per il Regno Unito, e non solo, una risorsa fondamentale e necessaria per il raggiungimento degli obiettivi sostenibili con scadenza al 2050.

Il governo inglese, in collaborazione con l’industria, sta puntando a 5 GW di capacità di produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio entro il 2030 per lo sviluppo di un’economia green e l’approvvigionamento energetico di settori in cui le riduzioni di carbonio sono più difficili da raggiungere quali trasporto pesante, navigazione e aviazione.

Octopus Hydrogen ha sviluppato un nuovo software che ottimizzerà l’uso degli elettrolizzatori e sta attualmente lavorando a diversi progetti pionieristici, tra cui la fornitura di idrogeno verde al centro di ricerca e sviluppo di ZeroAvia all’aeroporto Cotswold.

Il contributo prezioso di BayWa r.e.

Dal momento che l’elettricità rappresenta un fattore importante per i costi di produzione dell’idrogeno verde, la scelta di realizzare i siti di produzione nei pressi degli impianti solari ed eolici di BayWa r.e. è strategica.

Questa vicinanza assicura, infatti, bassi costi di elettricità per l’elettrolizzatore. In che modo? Gli impianti di produzione di idrogeno verranno collegati direttamente a quelli solari ed eolici, che forniranno il 30-40% di energia rinnovabile per il consumo direttamente in loco da parte dell’elettrolizzatore. La parte restante di energia solare ed eolica prodotta sarà, invece, immessa nella rete.

Stefan Tait, responsabile di Energy Storage & Hydrogen UK presso BayWa r.e., afferma: “BayWa r.e. e Octopus Hydrogen condividono l’impegno a realizzare la net zero, e l’idrogeno verde gioca un ruolo significativo nel nostro viaggio collettivo verso la net zero. La nostra partnership con Octopus si basa sul lavoro innovativo che stiamo già facendo in tutta Europa nella produzione di idrogeno verde da energia rinnovabile, e non vediamo l’ora di implementare congiuntamente questi concetti per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica del Regno Unito”.

BayWa r.e. e l’idrogeno verde

BayWa r.e. è già coinvolta in varie iniziative dedicate a promuovere l’importante ruolo dell’idrogeno verde per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Ne è un esempio il SinneWetterstof Hydrogen Pilot Project nei Paesi Bassi.

Un’esperienza fondamentale per la partnership che può godere della competenza acqusita dall’azienda nello sviluppo di progetti di idrogeno, così come nella gestione di siti eolici e solari.

Un altro progetto, quindi, che si aggiunge a quelli esistenti nel piano di sviluppo strategico delle attività legate alla produzione di idrogeno in Europa, oltre allo sviluppo di più di 2 GW di progetti eolici e solari onshore stabiliti per il Regno Unito e l’Irlanda.

