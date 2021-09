HOVAL

Garantire una buona qualità dell’aria indoor è, oggi più che mai, un requisito necessario per ostacolare la diffusione di virus e batteri che potrebbero danneggiare la salute delle persone. Nello specifico, un’eccessiva secchezza dell’aria, o un’eccessiva umidità, contribuisce a veicolare sostanze dannose ed è, quindi, importante mantenere valori ideali di umidità dell’aria. A tale proposito è bene installare sistemi di ventilazione meccanica controllata come Hoval HomeVent®.

Grazie ai sistemi di ventilazione Hoval HomeVent® non è più necessario preoccuparsi dei valori di qualità dell'aria indoor. Queste soluzioni, infatti, preservano la salute e il comfort di chi vive all'interno di ambienti confinati, mantenendo il valore ideale dell'umidità dell'aria tra il 40 e il 60%, in relazione alla temperatura dell'ambiente. Ne risulta un corretto funzionamento del sistema immunitario delle vie respiratorie che riesce a contrastare i virus. Inoltre, per effetto di reazioni fisico-chimiche, i virus contenuti nelle goccioline trasportate dall'aria non sopravvivono a lungo. I benefici della ventilazione meccanica controllata Controllo automatico dell'umidità dell'aria interna Hoval HomeVent® agisce regolando automaticamente l'umidità dell'aria negli ambienti confinati, e recuperandola, per mantenere un clima interno sano, soprattutto in inverno, quando l'aria interna è prevalentemente secca. Questi sistemi distribuiscono aria fresca dall'esterno verso l'interno della casa e scaricano l'aria viziata all'esterno 24 ore su 24. Addio ad allergeni e cattivi odori I benefici di questa soluzione si riscontrano in maniera evidente sulle persone allergiche, la cui salute è preservata grazie alla dotazione di un filtro integrato ad alte prestazioni che trattiene tutti i più comuni allergeni, come pollini e particelle di polvere. Ma non è tutto. Oltre a trattenere le sostanze allergene, Hoval HomeVent® ostacola la diffusione dei cattiva odori e dei fumi di cucina e impedisce l'ingresso di insetti negli ambienti interni. Una soluzione contro gli inquinanti esterni Hoval HomeVent® mantiene l'aria indoor pulita impedendo all'inquinamento esterno di insinuarsi all'interno degli edifici grazie all'installazione di filtri ai carboni attivi che, oltre alle polveri, filtrano gli inquinanti gassosi. Silenziosità e digitalizzazione con Hoval HomeVent La ventilazione meccanica controllata Hoval HomeVent® opera in modo silenzioso ed efficiente sfruttando il sistema di regolazione Hoval Digital che supervisiona contemporaneamente i sistemi di riscaldamento, la ventilazione e la produzione d'acqua calda. Attraverso una connessione ad internet il sistema adatta automaticamente il funzionamento di tutti gli impianti, ottimizza il consumo di energia e fornisce dati analitici sul funzionamento e sull'efficienza dell'impianto, sui consumi e sulle eventuali anomalie. Hoval HomeVent® è gestibile da remoto anche tramite PC e App.

