Ecobonus in condominio: ci pensa la piattaforma Hoval

La piattaforma messa a disposizione da Hoval offre un’ulteriore opportunità per usufruire dell’importane incentivo dell’Ecobonus, strumento fondamentale per la realizzazione di efficaci interventi di ristrutturazione su larga scala, anche in ambito condominiale.

Per raggiungere l’efficienza energetica del condominio è possibile accedere alle detrazioni fiscali previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio recuperando una quota pari al 50% della spesa sostenuta per gli interventi di ristrutturazione edilizia e al 65% per la riqualificazione energetica.

Piattaforma Hoval: un’opportunità per l’Ecobonus in condominio

Grazie alla piattaforma Hoval i clienti hanno la possibilità di sfruttare al meglio questa opportunità di business, gestendo gli interventi di riqualificazione in ambito condominiale.

Bastano 3 semplici passaggi per ricevere assistenza nell’iter burocratico di presentazione della pratica:

Accesso al portale dedicato, che verrà comunicato al momento della conferma d’ordine, e registrazione alla piattaforma per i condomìni mediante inserimento dei dati richiesti

Inserimento delle informazioni e dei dati da richiedere all’amministratore

Stampa della documentazione da far firmare ai condòmini, beneficiari della detrazione.

Una volta completati tutti i passaggi si riceverà in tempi brevi il credito di imposta direttamente da Hoval, a compensazione della fattura di acquisto.

Soluzioni e servizi Hoval per le detrazioni

Le soluzioni e i servizi Hoval sono certificati “factory made” e rispondono ai requisiti dell’Ecobonus per accedere alle detrazioni del 65% e del 50%.

Il pacchetto di soluzioni include le tipologie di impianti previste dalla normative; inoltre, Hoval mette a disposizione un intero pacchetto servizi che include:

la progettazione di impianti su misura,

la messa in servizio,

il project management,

il servizio Digital Ready.

