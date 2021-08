HOVAL

Stai partendo per le vacanze e non vuoi rinunciare a una temperatura confortevole nel momento in cui dovrai rientrare? Con Hoval Digital puoi impostare la climatizzazione in modalità vacanza a risparmio energetico e non preoccuparti di nulla!

Hoval Digital è la soluzione digitalizzata messa a punto da Hoval che consente di impostare la climatizzazione degli impianti in modalità vacanza anche da remoto, permettendo di trovare la casa in condizioni di comfort al rientro dalle ferie. In questo modo si avranno a disposizione temperatura gradevole e disponibilità di abbondante acqua calda, a fronte di consumi minimi di energia. Il sistema di regolazione Hoval Digital garantisce la gestione semplificata e intuitiva dei sistemi Hoval, tra cui le pompe di calore, impiegate per il raffrescamento nella stagione estiva, e gli impianti di ventilazione meccanica controllata. Come funziona Hoval Digital La particolarità di Hoval Digital risiede nella totale autonomia di funzionamento: il sistema elabora le informazioni meteorologiche e adatta la temperatura dell'impianto in funzione delle condizioni climatiche previste per le tre ore successive, ripetendo ciclicamente l'aggiornamento. Nel caso in cui si debba partire per le vacanze è possibile impostare la "modalità vacanza" integrata nel sistema e mantenere le condizioni di comfort limitando i consumi energetici e i costi, indipendentemente dalla durata del periodo di ferie. Bastano pochi semplici clic: è necessario selezionare sulla schermata iniziale l'impianto interessato, premere il pulsante "Programmi di base" e proseguire con l'opzione "Vacanze fino a", specificando le date di inizio e fine vacanza. App gratuita HovalConnect per rispondere a ogni esigenza Nel caso in cui la data di rientro subisca una variazione è possibile modificare l'impostazione del programma scaricando l'app gratuita HovalConnect che permette di controllare da remoto l'impianto e modificare i parametri. Non solo. HovalConnect consente di visualizzare in tempo reale la temperatura dei diversi locali e di regolarla in modo da trovare il comfort ottimale al rientro, con la certezza di aver ottimizzato consumi e costi.

Tema Tecnico