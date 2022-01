K21 è un complesso di sei edifici situato a Brunn am Gebirge, alle porte di Vienna, che si estende per 17.350 m² e ospita uffici spaziosi e ultramoderni, che offrono un ambiente di lavoro ottimale, grazie anche alle ampie terrazze panoramiche. Della riqualificazione dell’impianto di riscaldamento di uno di questi edifici si è occupata Hoval.

La scelta di installare un sistema per il riscaldamento di ultima generazione è stata dettata dalla necessità di ridurre al minimo i consumi e i costi di gestione. La stessa necessità che ha portato all’adozione di molteplici tecnologie innovative quali:

un impianto fotovoltaico,

un impianto di cogenerazione per la produzione di elettricità e calore,

refrigeratori ad assorbimento,

tetti verdi per migliorare il microclima interno,

sistemi per la raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana per l’irrigazione delle aree esterne.

La riqualificazione dell’impianto di riscaldamento

La sostituzione dell’impianto di riscaldamento a gas esistente ha permesso di installare una soluzione di ultima generazione e dimensionata in base alle necessità richieste, a differenza di quanto avveniva con l’impianto originario, ormai superato e sovradimensionato rispetto alle attuali esigenze.

Nel vecchio impianto, infatti, la caldaia funzionava ininterrottamente a una temperatura di mandata di 70 gradi, con consumi eccessivi. Il problema è stato risolto con un sistema di riscaldamento a gas a condensazione Hoval innovativo e ad alta efficienza: la caldaia a condensazione UltraGas® 2.

Risultato? A gennaio 2022 i consumi di gas si sono ridotti di circa il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 3.700 m³ a 1.800 m³.

La caldaia a condensazione a gas Hoval UltraGas 2

Per la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento Hoval ha scelto la caldaia a condensazione a gas UltraGas® 2, caratterizzata da maggior compattezza rispetto al modello precedente, grazie al nuovo scambiatore di larghezza inferiore a 800 mm, e per il quale è prevista un’installazione semplificata. Lo scambiatore di calore è TurboFer® e si distingue per le innovative superfici di scambio termico composite dotate di una sezione ad effetto Venturi inserita nel tratto iniziale, seguita da una sezione dotata di un inserto in alluminio/silicio estruso che quintuplica la superficie di scambio. Ne consegue un incremento della trasmissione del calore e quindi anche dell’efficienza.

L’acciaio inox al titanio con il quale sono realizzate la camera di combustione e la camicia delle superfici di scambio assicura affidabilità e robustezza; inoltre, la temperatura massima di esercizio consentita di 95° C rende questa soluzione ideale per l’impiego in centrali di teleriscaldamento.

Ultimo ma non ultimo il sistema di regolazione integrato Hoval Digital, grazie al quale il funzionamento del sistema di riscaldamento a gas si adatta in automatico alle temperature esterne, ottimizzando i consumi e minimizzando i costi.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici