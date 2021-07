Eley sceglie le soluzioni Hoval per l’ampliamento della sede

La costante crescita della domanda di cosmetici Eley, fortemente orientata all’export, e della conseguente produzione, ha reso necessario l’ampliamento della sede che ha raggiunto una superficie di 8.000 m² accogliendo macchinari tecnologicamente avanzati per la miscelazione e il confezionamento, che lavorano nel rispetto delle normative ambientali.

L’ampliamento ha necessariamente richiesto la realizzazione di un sistema impiantistico finalizzato alla produzione di acqua calda sanitaria per i servizi e del riscaldamento degli ambienti, nonché in grado di servire i serbatoi mescolatori del prodotto cosmetico con acqua ad una temperatura di 70°C e in alcune fasce orarie di 80°C.

Hoval UltraGas per rispondere a ogni necessità

Per rispondere in maniera soddisfacente alle necessità dell’intera struttura sono state installate 2 caldaie a gas a condensazione Hoval UltraGas® 450 con scambiatore ad alta stratificazione. Grazie alle superfici di scambio composite AluFer® che moltiplicano per cinque la superficie di scambio termico questa soluzione assicura un efficiente recupero di calore e di ritorni separati per l’alta e la bassa temperatura.

Hoval UltraGas® 450 è caratterizzata, inoltre, da un elevato contenuto di acqua e da sistema di combustione Ultraclean® per il massimo sfruttamento della condensazione e la riduzione delle emissioni. Al fine di rispondere pienamente alle mutevoli richieste di energia delle utenze, alla caldaia a condensazione UltraGas® è stato abbinato un accumulatore inerziale Hoval EnerVal 2500, atto a garantire un’elevata stratificazione e una massima efficienza di accumulo di calore, nonché la compensazione degli sfasamenti temporali tra la produzione e l’utilizzo dell’energia.

Per la produzione di acqua calda sanitaria è stato installato, invece, un bollitore Hoval ESSR 500.

Sistema di regolazione Hoval Digital per la massima efficienza

L’impianto è dotato di sistema di regolazione Hoval Digital per la gestione dei generatori e dei circuiti a servizio della struttura, mediante regolazione della produzione di calore a seconda delle previsioni del tempo e delle effettive necessità, e di sistema di supervisione da remoto Hoval Digital Top Tronic® Supervisor per il controllo remoto dell’intero sistema.

Il risultato? La massima ottimizzazione dei consumi ottenuta tramite una dettagliata reportistica degli stati di funzionamento del sistema impianto e grazie alla predittività atmosferica e una ridotta emissione di CO2.

