I primi sistemi ad essere installati in ATP furono i sistemi di climatizzazione industriale Hoval TopVent® di prima generazione. In seguito all’ampliamento dei magazzini, nel 2017, si è scelto di installare il sistema TopVent® di seconda generazione.

Il più recente intervento è avvento nel 2020 e ha comportato l’installazione delle nuovissime ed efficienti unità di climatizzazione TopVent TP dotate di unità in pompa di calore split reversibile.

Hoval: la risposta giusta a ogni esigenza

L’installazione di 2 unità di climatizzazione decentralizzata per grandi ambienti Hoval TopVent® TP 6-K, ognuna delle quali viene alimentata da una pompa di calore split in cascata, ha permesso di soddisfare la necessità di climatizzare gli ambienti agevolando il ricircolo d’aria. La comunicazione tra l’unità di ventilazione TopVent® TP e la corrispondente pompa di calore garantisce uno scambio di informazioni utili al funzionamento; inoltre, il sistema Airinjector garantisce la stratificazione della temperatura minima, l’assenza di correnti d’aria e il massimo comfort per chi lavora all’interno dell’edificio.

I vantaggi dei sistemi decentralizzati

Le soluzioni decentralizzate Hoval garantiscono elevate condizioni di comfort, ottimizzazione del microclima e bassi costi di investimento, dal momento che non devono essere installate le linee di distribuzione, così come non è necessario prevedere un locale tecnico. Alla riduzione dei costi operativi contribuiscono anche l’efficienza delle pompe di calore e l’ottimale distribuzione dell’aria garantita dall’Air-Injector. Un altro importante vantaggio deriva dalla modularità di questi sistemi, che possono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni ambiente.

Nel caso della ATP, le soluzioni decentralizzate Hoval nelle versioni TP in pompa di calore hanno evitato la realizzazione di una centrale termica ed eliminato completamente la rete di distribuzione idronica, permettendo di ottenere molto più spazio.

Consiglia questo comunicato ai tuoi amici