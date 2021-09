In qualità di quarto produttore al mondo di soluzioni per l’energia rinnovabile e la mobilità elettrica, FIMER parteciperà a quella che rappresenta una delle più importanti manifestazioni fieristiche al mondo per gli operatori del mercato fotovoltaico.

Stiamo parlando di Intersolar Europe che quest’anno andrà in scena dal 6 all’8 ottobre a Monaco di Baviera.

La presenza di FIMER a Intersolar Europe 2021

L’azienda esporrà i prodotti presso lo stand B5.330, offrendo la possibilità di toccare con mano le novità sviluppate per il solare e la mobilità elettrica nel corso del 2021 tra cui l’ultima soluzione per il settore Utility, l’inverter di stringa multi-MPPT ad alta potenza PVS-350, gli inverter PVS-10/33 e PVS 100/120 per il segmento Commerciale e Industriale e le soluzioni di ricarica per veicoli elettrici FIMER FLEXA Wallbox e FIMER FLEXA Station.

Inoltre, verranno presentate in anteprima mondiale le piattaforme per il mercato residenziale, che combinano tecnologie di ultima generazione e caratteristiche di design di alto livello

Filippo Carzaniga, Presidente di FIMER, racconta: “Siamo entusiasti di portare in scena a Intersolar Europe 2021 quella che definiamo la ‘New Energy Era’ di FIMER, offrendo a tutti i visitatori l’opportunità di dare un primo sguardo esclusivo alle nostre nuove piattaforme per i settori residenziale e Utility. Nel corso degli ultimi 18 mesi, FIMER ha consolidato la propria posizione di leader con nuove soluzioni innovative nelle nostre quattro principali business unit. Abbiamo concentrato i nostri sforzi nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti, per mantenere la nostra leadership tecnologica un passo avanti, sotto la guida strategica di un team di esperti. Non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti nel nostro stand”.

